نصرالله: سنفشل صفقة القرن

قال زعيم مليشيا حزب الله اللبنانية الموالية لايران حسن نصرالله انه سيفشل صفقة القرن و"معني في مواجهة خطة تسوية القضية الفلسطينية التي تطرحها الولايات المتحدة"

واكد في خطاب القاه يوم السبت في ذكرى ​عيد المقاومة والتحرير ان مؤتمر المنامة سيبحب طريق الصفقة الاميركية ويهدف الى تصفية القضية الفلسطينية مشيدا بالموقف الفلسطيني الموحد في رفض مؤتمر المنامة

وقال انه سيتحدث في يوم القدس الذي يصادف الجمعة الاخيرة من رمضان عن الوضع في فلسطين وصفقة القرن والتطورات في المنطقة والمسألة الأمريكية الإيرانية وما تتعرض له إيران وما يتعلق بموقف حزب الله من هذه الأحداث