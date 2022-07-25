نصرالله: مهتم شخصيا بتسوية العلاقة بين سوريا وحماس

أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصرالله أن تسوية العلاقة بين "حماس" الفلسطينية وسوريا يهتم بها بشكل شخصي، مشيرا إلى أن المسار في هذا الصدد إيجابي.

وفي تصريح لقناة "الميادين" قال نصرالله إن "تسوية العلاقة بين "حماس" وسوريا أنا شخصيا مهتم بها لأنه واضح لنا إلى أين يذهب الصراع".

وأضاف: "الأخوة في "حماس" يقولون إنه لم يقدم أي نظام عربي ما قدمته سوريا إلى الحركة وحركات المقاومة الفلسطينية الأخرى".

وتابع أن "سوريا منفتحة فيما يتعلق بالعلاقة مع "حماس"، وقابلية الأمور جيدة والمسار إيجابي".

وأكد أن "الإخوة في حماس وصلوا بالإجماع إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن إدارة الظهر لسوريا لأنها جزء من محور المقاومة".

وشدد على أن "التواصل بين قوى محور المقاومة قائم وحرس الثورة كان مشاركا في غرفة العمليات المشتركة خلال معركة سيف القدس".