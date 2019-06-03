نصرالله وسليماني صالحا الاسد وحماس

كشفت تقارير اعلامية ان زعيم حزب الله حسن نصرالله وقائد لواء القدس في الحرس الثوري الايراني ساهما في تقريب وجهات النظر والمصالحة بين حماس ورئيس النظام السوري بشار الاسد

وقالت صحيفة (الأخبار) اللبنانية: إنه جرت لقاءات بين الطرفين، سادت فيها أجواءُ العتب من الجانب السوري لمساندة حماس للمعارضة السورية

وأضافت الصحيفة “المُقربة من حزب الله”: أنه جرى أخيراً لقاء بين العاروري ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري، اللواء علي المملوك، بوساطة من إيران وحزب الله، لكن الاجتماع لم يسفر عن نتائج مباشرة. وأشارت إلى أنه جمع لقاء آخر قيادة حماس، مع مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان، انتهى إلى نقل العلاقة بين الجانبين من مرحلة العداء إلى الهدنة.

واشارت الصحيفة الى انه: بناءً على لقاء حمساوي إيراني في طهران، أُبلغت الأخيرة أن الحركة أجرت مراجعة شاملة للموقف من سوريا، لأنه وفق الصحيفة، فإن محور المقاومة بحاجة إلى التوحّد في مواجهة الخطط الأميركية للمنطقة.