نصرالله يدعو للنضال بمقاطعة بعض الصحف والمحطات

اطل زعيم مليشيا حزب الله الموالية لايران في لبنان بمناسبة يوم عاشوراء ليتحدث عن طريقة اخرى بـ النضال والمقاومة والممانعة من خلال الدعوة الى مقاطعة بعض الاعلاميين والصحف والكتاب والمواقع الالكترونية والمحطات الفضائية

وقال زعيم مليشيا حزب الله حسن نصرالله: ما نتعرض له اليوم من حملات اعلامية لا سابق له منذ سنوات عديدة عبر سياسة الضخ الاعلامي وهناك غرفة سوداء تدير هذه الأمور

وقال خلال كلمة متلفزة أن سفارات أجنبية وخليجية تدفع عشرات ملايين الدولارات للإعلام لاستهداف حزب الله عبر أخبار وأكاذيب. واشار الى انهم "يدفعون المال مقابل بث السموم ويتجاوزون حدود الكذب الى الاستفزاز والسب والشتائم ضد حزب الله"، معتبرا أن ما نتعرض له على هذا الصعيد لا سابقة له على مدى اربعين أو خمسين سنة.

وتابع قائلا "يعتمدون ضدنا سياسة الضخ الإعلامي لأن هناك إدارة واحدة وهي غرفة سوداء وأحيانا يرسلون نفس النص لكل وسائل الاعلام"، ورأى أن من جملة الوسائل في هذه المواجهة الحفاظ على مصداقيتنا.. "علينا بالمقاطعة السلبية لهذه الصحف والاذاعات والمواقع"، كما علينا بالتدقيق والتمحيص في كل خبر وهذا الأمر من أشكال المواجهة.

الأمين العام لمليشيات حزب الله قال "نعتقد ان الله منذ 38 سنة كان معنا ودافع عنا وسددننا ونصرنا وطالما نحن معه وننصره ومستعدين للتضحية فالله ناصرنا"، وأضاف "كل ما تسمعوه في الاعلام من تهويل حول التطبيع وسفن وبوارج وغيره لا يهز شعرة من رأس مجاهد من مجاهدينا طالما أننا في مسارنا مع الله فنحن على ثقة أن الله معنا".

وختم قائلا "ما تركناك يا حسين منذ ان ولدنا والى ان نموت او نقتل لن نتركك هذا عهدنا والتزامنا".