نصرالله يطلب دعم دياب ويرفض الاستسلام للبنك الدولي

دعا زعيم مليشيا حزب الله الموالي لايران في لبنان حسن نصر الله، الى دعم الحكومة اللبنانية وقال إن خطة الحكومة للإصلاح تعتبر "خطوة كبيرة ومهمة وتحتاج لدعم وطني"، داعيا إلى "الابتعاد عن الكمائن السياسية من أجل مصلحة البلد".

وأضاف نصر الله أن حزبه "ليس ضد طلب المساعدة لكنه يشدد على ضرورة عدم الاستسلام لصندوق النقد الدولي".

وانتقد نصر الله البنوك اللبنانية التي "حققت أرباحا كبيرة لسنوات كثيرة"، غير أنها ترفض مساعدة البلاد حاليا، حسب تعبيره.

وأكد نصر الله أن حزبه لا يرغب في تدمير القطاع المصرفي أو السيطرة عليه، مشددا على أن "حزب الله" منذ تأسيسه لم يقترب من البنوك.

وتجددت في لبنان بداية هذا الأسبوع الحركة الشعبية الاحتجاجية التي انطلقت منذ 17 أكتوبر من العام الماضي، في وقت وقعت الحكومة على طلب لصندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض لدعم خطة الإنقاذ التي أقرتها الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.