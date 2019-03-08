"نصرالله" يندد بإدراج بريطانيا "حزب الله" بقائمة الإرهاب

توقع في الوقت ذاته، زيادة مثل هذه القرارات، وكذلك العقوبات الأمريكية بحق "حزب الله" خلال الفترة المقبلة

ندد أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، الجمعة، بقرار بريطانيا إدراج الحزب على قائمة "الإرهاب".

وتوقع في الوقت ذاته، زيادة مثل هذه القرارات، وكذلك العقوبات الأمريكية بحق "حزب الله" خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة ألقاها الأمين العام، في الذكرى الثلاثين لتأسيس ما يسمى بـ"هيئة دعم المقاومة" المرتبطة بالحزب.

وقال نصر الله: "العقوبات الأمريكية والحصار المالي ولوائح الإرهاب وآخرها القرار البريطاني بضم الجناح السياسي لحزب الله إلى قائمة الإرهاب البريطانية (..) من المتوقع أن تشتد على الحزب وداعميه".

ووفقا للقرار البريطاني، الصادر أواخر فبراير/شباط الماضي، "يعتبر حزب الله بكافة أجنحته منظمة إرهابية، وعليه سيعاقب كل من يدعمه أو ينضم إليه أو يروج لأنشطته بعقوبة قد تصل إلى السجن أكثر من 10 سنوات".

ويعتبر الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لـ"حزب الله" إرهابيا، بينما تعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل التنظيم بكافة أجنحته إرهابيا.

ويرتبط "حزب الله" بتحالف مع كل من إيران ونظام بشار الأسد، ويناهض إسرائيل، التي ما تزال تحتل أراضٍ لبنانية.