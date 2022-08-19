نصرالله يهدد بالتصعيد ضد اسرائيل

ربط الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، بين وقف التصعيد مع اسرائيل واعادة الحقوق اللبنانية وخاصة موضوع الحدود البحرية وحقل كاريش والنفط والغاز

ونفى نصرالله في كلمةٍ له اليوم الجمعة، وجود اي رابط بين التهديد الذي اطلقه وتعطل مسار الملف النووي الايراني في فيينا ، وقال " سواء وقع الاتفاق النووي أو لم يوقع، إذا قدم للدولة اللبنانية ما تطالب به ذاهبون إلى الهدوء، وفي حال لم يحصل لبنان على حقوقه التي تطالب بها الدولة اللبنانية ذاهبون للتصعيد سواء وقع الاتفاق النووي أم لا"

وأشار إلى أن العين في لبنان يجب أن تكون على كاريش وهو حقل الغاز الاكبر الذي تحتله اسرائيل في البحر المتوسط ويؤكد لبنان انه في المياة الاقليمة العائدة له واتهم الوسيط الاميركي بانه يفتعل اضاعة الوقت