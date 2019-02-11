لوحة كبيرة لحسن نصر الله وسط تل أبيب

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صورة للوحة كبيرة وسط تل أبيب، يظهر عليها الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.

وبحسب موقع "المصدر" الإسرائيلي، فإن اللافتة منصوبة على أحد الطرق السريعة في تل أبيب، وهي لافتة فكاهية.

وذكر الموقع أن اتحاد إعادة التدوير الإسرائيلي، هو من وضع اللافتة، التي تقول على لسان نصر الله، إنه لا يقوم بإعادة تدوير الزجاجات غالبا، في سخرية منه.

والهدف من اللافتة، هو تشجيع الإسرائيليين على الحفاظ على جودة البيئة وإعادة تدوير الزجاجات المستخدمة.

وجاء في عبارة على اللافتة: "نصر الله عالق منذ 12 عاما في الخندق. ما هي قصتك؟".

ومنذ شهور تستمر الحملات الدعائية الإسرائيلية ضد حزب الله، وحسن نصر الله، وتضاعفت بعد اكتشاف أنفاق للحزب تمتد إلى الداخل الفلسطيني المحتل قبل أسابيع.

عربي21