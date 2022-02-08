نصر الله يتوعد اسرائيل اذا قصفت ايران

توعد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، اسرائيل برد عنيف اذا اقدمت على قصف ايران في الوقت الذي اعتبر الحديث عن الهجوم الاميركي على الجمهورية الايرانية ما هو الا تهويل.

تهويل اميركي

وقال نصر الله خلال مقابلة مع قناة العالم الايرانية ، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحديث الأمريكي عن الحرب على إيران هو مجرد "تهويل، بدعوى أن إيران دولة ذات استقلال حقيقي وسيادة كاملة، والشعب هو الذي يحكم في إيران وفق زعمه

نصرالله : ايران دولة استقلال

ووصف الامين العام للحزب اللبناني الموالي لايران ان الجهورية الاسلامية تشكل نموذجا للاستقلال والحرية في العالم الإسلامي والعالم برمته، مضيفا أن "الكثيرين في المنطقة ممن يتحدثون عن الاستقلال والسيادة هم أتباع سفارات، وإيران قوة إقليمية عظمى ولا يمكن تجاهلها ومحاربتها بسهولة".

واستطرد الأمين العام لـ"حزب الله"، أن "أمريكا تعادي النظام الإسلامي في إيران لأنه نظام مستقل ذو سيادة ولا يقبل الظلم، والإدارة الأمريكية الحالية غير قادرة على الذهاب إلى حرب مع دولة غير عادية مثل إيران، وأغلب المستوى الأمني والعسكري في إسرائيل يخالف قيام ضربة عسكرية ضد إيران".

التهديد الاسرائيلي لايران

و قال نصر الله: "نتعاطى مع التهديدات الإسرائيلية بشكل جدي"، متسائلا: "هل العدو الإسرائيلي قادر على تنفيذ هذه التهديدات؟ وعندما يطرح العدو استهداف الأسلحة الدقيقة... هل يعلم عددها وأماكن انتشارها؟".

وأضاف: "في كل الأحوال العملية العسكرية الإسرائيلية سيكون لها تداعياتها المتناسبة من المقاومة وعندما قصف العدو الفلوات لم نسكت عن ذلك". ولفت إلى أن "حجم القدرات البشرية للمقاومة (حزب الله) لا مثيل لها في تاريخ حركات المقاومة".

وتابع: "هناك مفاجآت نخبئها لأي حرب، ولأول مرة نحن نفعّل سلاح الدفاع الجوي للمقاومة ولكن ليس الهدف إسقاط المسيرات بل لإبعاد خطرها". وشدد على أن الحزب "معني بامتلاك أي سلاح يمكّنه من الدفاع عن شعبه وبلده ومواجهة التهديدات الإسرائيلية".

وأردف قوله: "لو كان العدو الاسرائيلي لديه قناعة 50 بالمئة بأن شن حرب على لبنان يمكن أن ينهي قدرة المقاومة لفعل ذلك".

لبنان لا يخشى الحرب دفاعا عن ايران

وأضاف: "إذا حصلت الحرب فنحن لا نخافها ولا نتخلى عن بلدنا"، مشيرا إلى أن الحركة الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية تراجعت بشكل كبير بعد تفعيل الحزب للدفاعات الجوية.

من جهة أخرى، أشار إلى أن "الإمارات لجأت إلى طلب الحماية الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية في أول مواجهة مع (أنصار الله) في اليمن".

تعليق اسرائيلي على تصريحات نصرالله

وعلّقت وسائل إعلام إسرائيلية على مقابلة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قائلةً إنّ "أموراً مهمةً جداً قالها نصر الله هذا المساء، على رأسها موضوع منظومات الدفاع الجوي التابعة لحزب الله".

وذكّر مراسل الشؤون العربية في قناة "كان" بالهجوم الإسرائيلي الذي جرى في آب/أغسطس 2019، في الضاحية الجنوبية لبيروت وفق ما رصدت قناة الميادين الموالية لايران

وأضاف: "منذ ذلك الحين، هدد نصر الله بأنّ المنظمة سوف تُسقط كل محلقة سوف تدخل إلى الأراضي اللبنانية، وجرى الإفادة عن عدة محلقات حاولت المنظمة إسقاطها".

ولفت المراسل إلى أنّه "اليوم، وفي مقابلته مع قناة العالم، قال نصر الله إن تفعيل منظومات الدفاع الجوي، تثمر نتائج ممتازة، إذ إنّ المسيرات الإسرائيلية التي اخترقت إلى لبنان باتت أقل".

وتابع: "نصر الله أوضح أنه مثلاً في البقاع، تأتي مسيرة كل شهر أو شهرين"، وقال أيضاً إن "المسيرات التي تخترق إلى منطقة الجنوب والضاحية غيّرت مسارها نتيجة تغيير سياسة قواعد اللعبة" بحسب تعبير نصر الله.

وشدد على أنّ السيد نصر الله "طرح أموراً مهمةً جداً، وتطرّق إلى إمكانية أن تهاجم إسرائيل والولايات المتحدة إيران، معتبراً أنّه لا يجد احتمال كبير لذلك، باعتبار أنّ إسرائيل تخشى ذلك، أمّا الولايات المتحدة، فالأمر ليس في سلم أولوياتها".

كذلك تطرّق موقع "القناة 20" إلى حديث السيد نصر الله، ناقلاً قوله إنّه تم إزالة "حرية العمل الجوي لإسرائيل فوق لبنان".

بدوره، ذكر موقع "القناة 13" أنّ أمين عام حزب الله أجرى مقابلة مع قناة العالم الإيرانية وقال: "نحن لا نريد الحرب لكن لا نخشاها".

وأضاف الموقع الإسرائيلي أنّ نصرالله أعلن أنّ "الدفاع الجوي التابعة للمنظمة قلّل من النشاط الإسرائيلي في لبنان"، وتطرّق إلى الاتفاق النووي قائلاً إنّ "الحرب مع إيران تتعارض مع المصالح الأميركية"، وفق الإعلام الإسرائيلي.