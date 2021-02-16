نصر الله يرفض الاتهامات بضلوع حزب الله في مقتل لقمان سليم وانفجار المرفأ ويحذر إسرائيل

رد نصر الله على تهديدات اسرائيل بشن حرب شاملة على لبنان قائلا: "إذا قصفتم مدينة سنقصف مدينة، وإذا قصفتم قرى سنقصف المستوطنات"

رفض الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله الثلاثاء الاتهامات بأي صلة للجماعة بمقتل الناشط والباحث لقمان سليم.

وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني "أي حادثة تقع في منطقتك فأنت المدان حتى تثبت العكس؟ بالدنيا في هيك شي؟"

وعُثر على لقمان مقتولا بالرصاص في سيارته في جنوب لبنان في وقت سابق من فبراير شباط، في أول حادثة قتل لنشط بارز منذ سنوات.

كان لقمان من منتقدي جماعة حزب الله المدعومة من إيران. ولمحت شقيقته إلى أنه قتل بسبب آرائه.

وندد حزب الله بقتل لقمان في وقت سابق.

كان سليم يتحدث علنا بشأن ما وصفها بأساليب ترهيب من جانب حزب الله ومحاولاته لاحتكار السياسة اللبنانية.

وانتقد نصر الله أيضا الثلاثاء توجيه اتهامات للجماعة بالضلوع في انفجار بيروت في الرابع من أغسطس آب الذي أودى بحياة 200 شخص.

وقال "مرفأ بيروت.. أنت يا حزب الله .. أنت فجرت مرفأ بيروت حتى تكشف لنا حقيقة تفجير مرفأ بيروت".

لا يزال التحقيق القضائي في الانفجار جاريا، ووجه القاضي فادي صوان الاتهام إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء بالإهمال. واستقالت حكومة دياب بعد الانفجار.

ومن المقرر أن يستجوب صوان أحد الوزراء الثلاثة، يوسف فنيانوس، وهو حليف لحزب الله فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات لصلته بالجماعة التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية.

وقال نصر الله "معلوماتنا تقول إن التحقيق الفني والتقني انتهى وإن الجيش أرسل التحقيق إلى المدعي العدلي... أنا يومها طالبت قيادة الجيش ومديرية قوى الأمن الداخلي والقضاء أن تفضلوا أعلنوا عن نتيجة التحقيق... نحن نجدد المطالبة بذلك وبإلحاح".

الى ذلك، قال نصر الله متوجها لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي: "نحن لا نبحث عن مواجهة ولا عن حرب، ولكن إن فرضتم حربا سنخوضها".

وفي خطاب تلفزيوني أضاف: "إذا قصفتم مدينة سنقصف مدينة، وإذا قصفتم قرى سنقصف المستوطنات".

وأضاف: "أنت تفعل ما تريد ونحن سنفعل ما نريد… ولا أحد يضمن ألا تتدحرج الحرب القصيرة إلى حرب شاملة".

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