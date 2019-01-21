نصر الله يعود الى الاضواء ليفند مرضة بالتزامن مع التصعيد الايراني الاسرائيلي

يكسر الصمت.. نهاية اللغز؟

أعلنت قناة لبنانية أن أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله سيخرج عن صمته ليطل عبر شاشتها السبت القادم، بعد 3 أشهر من الغياب الإعلامي الذي فتح بابا للعديد من التكهنات والإشاعات.

وأثار الغياب الإعلامي للأمين العام لحزب الله، الذي استمر 3 أشهر، العديد من التساؤلات حول أسبابه، حتى أن بعض التقارير الإعلامية تحدثت مؤخرا بأنه دخل المستشفى للعلاج.

وتاتي الاطلالة الموعودة لزعيم مليشيات حزب الله الموالية لايران في الوقت الذي تتصاعد نذر الحرب بين اسرائيل والدولة الايرانية التي بدأت بحرب اعلامية وكلامية وتهديدات ايرانية بازالة اسرائيل من الوجود

وقالت قناة "الميادين" إن نصر الله سيضع بإطلالته المرتقبة حدا للشائعات، ويفجر العديد من المفاجآت ويتطرق إلى مختلف المواضيع، ومن بينها أنفاق "حزب الله" العابرة للحدود مع إسرائيل، وأزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، وجولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في المنطقة، والملف السوري، والانسحاب الأمريكي من سوريا، والمفاوضات اليمنية.