نصف ليبيا يغرق في الظلام

انفصلت عدة وحدات لتوليد الكهرباء ونقلها في الجناح الغربي الليبي ما أدى إلى انقطاع التيار مساء الأربعاء، عن أغلب مناطق الغرب الليبي بما فيها العاصمة طرابلس.

وقال أحد أعضاء مكتب الإعلام في الشركة العامة للكهرباء لوكالة الأنباء الألمانية إن "مهندسي وفنيي الشركة يمعالجون المشكلة"، متوقعا إعادة التيار اليوم.

وتعاني ليبيا منذ 2011 من عجز في إنتاج الطاقة خاصة في ذروتي الصيف والشتاء، حيث تعتمد فيهما الشركة برنامج طرح الأحمال على مختلف المدن والمناطق، حيث يصل قطع التيار في الذروتين إلى أكثر من 12 ساعة يوميا. (وكالات)