نصف مليون دولار لأهالي حوارة من أمير قطر

البوابه - قدم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر نصف مليون دولار إلى أهالي حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة كتعويض لهم عقب الأضرار التي لحقت بهم جراء هجوم المستوطنين الإسرائيليين على البلدة منذ أسابيع.

وتعرضت حواره لاعتداء كبير من قبل مستوطنين ما تسبب في أضرار كبيرة للمنازل والمركبات وممتلكات المواطنين الفلسطينيين.

وقامت الحكومة القطرية بتسليم مبلغ المنحة لوزير الشؤون المدنية في فلسطين، حسين الشيخ، الذي بدوره بتسليمه إلى بلدية حوارة جنوب نابلس.

وثمنت بلدية حوارة هذه المبادرة من قبل أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والدعم بمبلغ نصف مليون دولار كمساعدة للمتضررين من جرائم الاحتلال الإسرائيلية في بلدة حوارة.



