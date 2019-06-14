نصيحة حمد بن جاسم الثانية للقيادة السعودية

نصح رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، السعوديين باللجوء الى سلطنة عمان للتوسط بينهم وبين الحوثيين في اعقاب قصف مطار ابها

وقال آل ثاني، في سلسلة تغريدات له على تويتر،: إنه "لا عيب في الاستعانة بالشقيقة عمان لبدء مباحثات جادّة لإنهاء هذا الصراع المقيت الذي لن يكون فيه منتصر ومهزوم".

كما أنه لا عيب في الاستعانة بالشقيقة عمان لبدء مباحثات جادة لإنهاء هذا الصراع المقيت الذي لن يكون فيه منتصر ومهزوم.

أما حوادث ناقلات البترول التي تتزايد وتشتد وتيرتها وأضرارها فهي أيضا بحاجة لمراجعة عميقة وموضوعية وتفكير هادئ لنقف على الأطراف والجهات المستفيدة — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) ١٣ يونيو ٢٠١٩



وختم آل ثاني: "أتمنى كذلك أن تتداعى دول المجلس إلى عقد اجتماع مطول، وليس لنصف ساعة كما حدث مؤخرا في مكة، لتدارس الحالة الخطيرة التي وصلنا إليها لعلنا بتوفيق من الله نتفق على العلاج الناجع مهما كان بعضنا يعتبره مريرا".

وأتمنى كذلك أن تتداعى دول المجلس إلى عقد اجتماع مطول، وليس لنصف ساعة كما حدث مؤخرا في مكة، لتدارس الحالة الخطيرة التي وصلنا إليها لعلنا بتوفيق من الله نتفق على العلاج الناجع مهما كان بعضنا يعتبره مريرا — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) ١٣ يونيو ٢٠١٩

وكان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن قد تعهد بالرد بصرامة على هجوم صاروخي شنه الحوثيون على مطار أبها الواقع بجنوب المملكة يوم الأربعاء وأسفر عن إصابة 26 شخصا.