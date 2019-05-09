نظام إقامة جديد ومميز للأجانب في السعوديه

قالت الصحيفة "الرياض" إن مشروع نظام الإقامة المميزة يهدف إلى منح المقيم مزايا، منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقارات وامتلاك وسائل نقل وغير ذلك.

ولفتت الصحيفة إلى أن النظام الجديد يسعى إلى استقطاب الميسورين وأصحاب رؤوس الأموال ليعاملوا معاملة خاصة.

وأفادت بأن هذا النظام يتضمّن دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية، وإنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة.

وقالت إنه من المقرر أن تكون الإقامة المميزة على نوعين "غير محددة المدة" ولـ "سنة واحدة قابلة للتجديد" وفق شروط من أبرزها وجود جواز سفر ساري المفعول مع وجود الغطاء المادي مع تقرير صحي وسجل جنائي.