نظام الأسد: سنرد على الخروقات الجوية.. ويصف أمريكا بـ"الوقاحة"

هدد النظام السوري بأنه سيرد على أي اختراق للأجواء السورية، في حين وصف تصريحات أمريكية انتقدت عودة الرحلات الجوية في مطار حلب بأنها "وقاحة حقيقية".

وأعلنت قيادة قوات النظام السوري أنها سترد على أي اختراق للأجواء، وأنها ستتعامل معه على أنه عدوان عسكري خارجي.

جاء ذلك على لسان مصدر عسكري في تصريح نقلته وكالة أنباء النظام السوري الرسمية "سانا"، حيث قال: "أعطيت الأوامر للقوى الجوية والدفاع الجوي للتصدي لأي خروقات بالوسائل المتاحة".

وتابع بأن "أي طيران يخترق الأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه هدف عسكري معاد، ولن يسمح له بالتحليق فوق أجوائنا، وستتم ملاحقته لحظة اكتشافه والعمل على تدميره فور اختراقه مجالنا الجوي".

وتأتي تصريحات المصدر العسكري السوري في الوقت الذي تشهد فيه منطقة شمال سوريا اشتباكات متقطعة بين قوات النظام السوري والجيش التركي.

"وقاحة حقيقية"

وردت وزارة خارجية النظام السوري، على تصريحات أمريكية وصفت استئناف الرحلات في مطار حلب الدولي بأنها "وقاحة"، بالقول إن "هذا الانزعاج الأمريكي هو الوقاحة الحقيقية، وناتج عن شعورها بالمرارة بسبب اندحار مشروعها" في سوريا.

واعتبرت خارجية النظام السوري أن التصريحات الأمريكية تظهر أن "الإدارة الأمريكية فقدت اتزانها، والوقاحة الحقيقية تتمثل في سياسات هذه الإدارة في الاعتداء على الآخرين والتدخل في شؤونهم".

وأشارت الوزارة إلى عدم استغرابها من انزعاج أمريكا، مؤكدة أن "هذه الخطوات أتت بعد الهزائم المذلة لأدوات أمريكا من المجموعات الإرهابية أمام تقدم" قوات النظام شمال البلاد، وتأمين مدينة حلب بشكل كامل.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، علقت على إعادة تشغيل مطار حلب الدولي، في تغريدة عبر "تويتر" أشارت فيها إلى أن إعادة تشغيل المطار "وقاحة وأنه ليس ما يحلم به السوريون".