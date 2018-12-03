اعتلى منصب رئاسة أركان إدارة المركبات بمدينة حرستا شرقي دمشق

نعى جيش النظام السوري عبر صفحات رديفة تابعة له، أحد أكبر ضباطه، قائلا إنه توفي إثر مرض مفاجئ ألمّ به.

وقالت صفحات النظام إن اللواء الركن "الدكتور المهندس أحمد خضر طراف"، توفي إثر المرض، فيما ذكرت صفحات معارضة إن وفاته تقع ضمن ما بات يعرف بـ"وفيات الظروف الغامضة"، في إشارة إلى إعلان النظام خلال الفترة الأخيرة وفاة العديد من مسؤوليه إما بحوادث عرضية، أو بشكل طبيعي.

وأدى اللواء الركن طراف دورا رئيسيا خلال الفترة الماضية، إذ اعتلى منصب رئاسة أركان إدارة المركبات بمدينة حرستا شرقي دمشق.

وترأس طراف أيضا المعهد الفني في حرستا، وأشرف على حصار إدارة المركبات نحو عام، قبل تمكن النظام من دخولها.

وينحدر اللواء طراف من قرية القبو بمحافظة حمص.