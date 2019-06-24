نظام الاسد حرر فلسطيني مقابل جثمان "زخاريا باومل" واعاد اعتقاله

اعتقلت قوات الامن السورية الأسير الفلسطيني المحرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي "أحمد خميس" والذي أفرج عنه بموجب صفقة "روسية "إسرائيلية" مقابل عودة رفات الجندي الإسرائيلي "زخاريا باومل" الذي كان مدفوناً في مخيم اليرموك بدمشق.

وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" عن مصادرها؛ إن "خميس" تعرض للتحقيق عدة مرات على يد عناصر المخابرات السورية عقب نقله من أحد السجون الإسرائيلية" إلى سورية عبر الصليب الأحمر الدولي، لافتة إلى أن أمن النظام السوري منعه من الخروج بعد سلسلة من التحقيقيات، وتم احتجازه في فرع فلسطين (235) بدمشق، ولا يعرف مصيره حتى الآن.

و"خمس الطويل 35 سنة" ناشط في منظمة فتح الفلسطينية من سكان مخيم اليرموك في دمشق، اعتقلته السلطات الإسرائيلية في عام ٢٠٠٥ بعد تسلله إلى قاعدة عسكرية في الجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولات المحتل، أدى إلى جرح عدد من الجنود الإسرائيليين وحكم عليه بالسجن حتى عام ٢٠٢٣ بحسب ما أعلنته صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية.