نظام الاسد يصادر شركات لمعارضين وقصور لسعوديين  

قالت مصادر اعلامية في المعارضة السورية ان نظام الاسد بدا في عملية التحفظ الفعلي ومصادرة املاك المعارضية السوريين في دمشق ومحيطها

وقالت انه تم التحوُّل من “الحجز الاحتياطي” إلى “الحجز التنفيذي” وذلك بعد ان صدرت القرارات والاحكام الغيابية والسرية من محاكم نظام الاسد

وغالبا ما ستنتقل هذه الاملاك الى اسر شيعية ايرانية وعراقية كان قد استقدمها الاسد لحماية نظامه ومنحها الجنسية السورية

واستهدف القرار على وجه الخصوص املاك الضباط وصف الضباط الذين انشقوا عن الاسد واعلنوا الثورة على نظامه

كما سيطال القرار وفق موقع “المدن” الالكتروني 6 شركات (تعود ملكيتها لعائلة العنزروتي في دمشق)، وأبرز تلك الشركات: “تنمية الصناعة الغذائية كتاكيت”، “كتاكيت للمشروبات ومساحيق البودرة”، “عنزروتي إخوان”.

في الوقت الذي اشار المصدر الى أن دخول مرحلة التنفيذ شمل، أيضاً، عشرات القصور والفلل الفاخرة التي تعود لملكيتها مستثمرين سعوديين في مناطق ريف دمشق الغربي كالزبداني وكروم مضايا والديماس في مشروع الشيخ زايد. وقد أجبرت قوّات النظام النواطير المقيمين في تلك القصور على مغادرتها.