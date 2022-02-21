نظام الاسد يصفي 49 معتقلا في سجن صيدنايا

افاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن مجزرة ارتكبها النظام السوري في سجن صيدنايا سيئ الصيت والسمعة، حيث تم تصفية العشرات من اهالي بلدة دير العصافير في محيط دمشق اثناء علية اعتقالهم.

وقال النشطاء ان مختار بلدة دير العصافير سلم الى الاهالي شهادات وفاة لـ 46 شخصا من ابناءهم تمت تصفيتهم في معتقل صيدنايا الذي يعد اكبر معتقلات النظام السوري وارتكبت فيه سابقا عشرات المجازر بحق المعارضين والنشطاء السياسيين

ولفت النشطاء ان ان بين الضحايا 9 معتقلين ينحدرون من عائلة واحدة اضافة الى 5 فلسطينيين على الاقل

وكانت منظمات حقوق الإنسان قد حددت أكثر من 27 سجناً ومركز احتجاز تتبع لنظام الأسد في جميع أنحاء سوريا حيث يتم فيها تعذيب وقتل المعتقلين بشكل نمطي. قام أحد المُنشقين عن نظام الأسد بتسريب عشرات الآلاف من الصور لهذه السجون، وتظهر فيها جثث الضحايا. قال المُنشق أنه قد صور هذه الصور شخصياً وأنه كان هناك الآلاف من المزيد من الصور المؤرشفة لضحايا آخرين.

و اكتسب سجن صيدنايا العسكري سمعة سيئة بسبب استخدام التعذيب والقوة المفرطة إثر أعمال شغب قام بها بعض نزلاء السجن في عام 2008. ويكون سجن صيدنايا العسكري من مبنيين، ويمكن أن يستوعبا فيما بينهما ما بين 10000 و20000 سجين.

منذ بداية الأزمة في سوريا في عام 2011، أصبح سجن صيدنايا الوجهة النهائية لمعارضي السلطة السلميين وأيضا لأفراد عسكريين اشتُبِه في أنهم عارضوا النظام.

يُنقل المعتقلون عموما إلى هذا السجن بعد قضائهم أشهراً، بل وحتى سنوات رهن الاحتجاز في أماكن أخرى. وتحدث عمليات نقل السجناء إلى هذا السجن، في الغالب، عقب محاكمات تشوبها عيوب صارخة امام محكمة عسكرية سرية. وبعض السجناء أو المحتجزين يصلون إلى هذا السجن بدون أن يكونوا قد مثلوا أمام قاض أو عرفوا طبيعة التهم الموجهة إليهم أو إلى متى سيُحتجزون في هذا السجن.