نفايات ايرانية في السودان تنتج اصابات سرطانية وتقضي على النبات والحيوان

كشفت تقارير اعلامية روسية عن فضيحة ايرانية جديدة كانت سلطات طهران قد ارتكبتها بالتواطؤ مع نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير

ووفق ما نقل موقع روسيا اليوم الالكتروني فان الحكومة السودانية تعكف على التحقيق في قضية "دفن نفايات نووية" في البلاد

يأتي ذلك، في وقت تداولت وسائل إعلام سودانية وعربية، معلومات على لسان رئيس لجان مقاومة الريف الغربي في منطقة أمبدة في السودان علي حامد الشبلي، تفيد "بوجود مقبرة نفايات نووية وطبية، على بعد 30 كيلومترا من منطقة أم درمان ووسط مناطق الريف الغربي".

وأضاف الشبلي أن "النفايات النووية قادمة من إيران"، مشيرا إلى أن "أحد شركاء زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وداد بابكر، التي تملك 50% من الأراضي الزراعية في تلك المنطقة، استخدم سماد اليوريا الممنوع عالميا لإضافته إلى التربة، ما سيؤدي إلى إصابة 70% من السكان بمرض السرطان، ويقضي على الحيوانات والنباتات".

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وشددت المصادر لموقع RTعلى أن الحكومة ستشكل لجان تحقيق حول دفن نفايات نووية في عدد من مناطق السودان، بينها الولاية الشمالية، إلى جانب إعادة التحقيق في قضايا مماثلة سبق وحقق فيها نظام الرئيس السابق عمر البشير.

ومؤخرا رفضت النيابة في السودان طلب محامي الدفاع الإفراج بكفالة عن وداد بابكر، زوجة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، المتهمة بالثراء الحرام والحصول على مال مشبوه.

وألقي القبض على وداد بابكر، على خلفية بلاغات في حقها تتعلق بمخالفات وتجاوزات بتهمة الفساد المالي، وامتلاك أراض سكنية وعقارات وحسابات بنكية بطرق مخالفة للقانون.