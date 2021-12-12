نفتالي بينيت يزور الإمارات ويلتقي ولي عهد أبو ظبي

يتوجه اليوم الأحد إلى الإمارات ليجتمع مع ولي العهد، محمد بن زايد آل نهيان، في أول زيارة له منذ التطبيع، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بحسب تقارير إعلامية عبرية.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأعلى مستوى منذ تطبيع العلاقات بين الجانبين العام الماضي.

وكانت هيئة البث الإسرائيلي "كان" قد أشارت إلى أن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، دعا الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، لزيارة الإمارات.

ووقع معهد السلام لاتفاقيات إبراهيم في وقت سابق، مذكرة تفاهم، مع مبادرة "شراكة" في أبو ظبي، بهدف تعزيز الصفقات التاريخية التي أسهمت في إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ودول عربية الصيف الماضي.

وفتحت اتفاقيات إبراهيم بين إسرائيل والإمارات والبحرين الباب لعهد جديد من التعاون والصداقة، وتأسست (منظمة) شراكة، التي تعني "الشراكة"، من قبل قادة شباب من إسرائيل والخليج لتحويل رؤية السلام بين الشعوب إلى حقيقة واقعة.