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نفذته ثلاث نساء.. هجوم انتحاري يستهدف مدنيين فارين من آخر جيب لداعش بسوريا

نفذته ثلاث نساء.. هجوم انتحاري يستهدف مدنيين فارين من آخر جيب لداعش بسوريا
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