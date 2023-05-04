نفذوا عملية الأغوار.. حماس: شهداء نابلس الثلاثة من "كتائب القسام"

البوابة - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، أن الشهداء الثلاثة الذين اغتالتهم قوات الإحتلال الاسرائيلي، في البلدة القديمة بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الخميس، هم من مقاتليها.

وقالت كتائب القسام، إن الشهداء الثلاثة وهم: حسن قطناني ومعاذ المصري وإبراهيم جبر، كانوا قد نفذوا في وقت سابق عملية "الحمرا" في منطقة الأغوار، والتي أسفرت عن مصرع 3 مستوطنات.

واضافت: "نزفّ شهداء القسّام في نابلس منفذي عملية الأغوار رداً على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، وردا على الاعتداء على المعتكفين وسحل الحرائر في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها: إن ثلاثة شهداء سقطوا خلال الاقتحام الاسرائيلي للبلدة القديمة في نابلس، اثنان منهم "تشوهت ملامحهم بالكامل".

ومن جانبه قال الهلال الاحمر في نابلس ان اربعة فلسطينيين اخرين اصيبوا بالرصاص الحي فيما تعرض عشرة اخرون للى اصابات جراء السقوط، كما جرى تسجيل 152 حالة اختناق من بينهم طلاب مدارس جراء الغاز المسيل للدموع الذي اطلقته القوات الاسرائيلية.

من جهتها أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، الإضراب الشامل في جميع مرافق الحياة، حداداً على أرواح الشهداء.

وقال منسق لجنة الفصائل في نابلس نصر أبو جيش، إن الإضراب العام والشامل سيعم كافة المرافق داخل المحافظة حداداً على أرواح الشهداء.

وكان جهاز الأمن الداخلي "شين بيت" والجيش وحرس الحدود، قد أصدروا بيانا مشتركا صباح اليوم، قالوا فيه: "إنّ عناصرهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار (...) قتلة ليا ومايا ورينا دي"، الإسرائيليات-البريطانيات اللواتي قُتلن في هجوم في 7 نيسان/أبريل".

وأضاف البيان أنّ "أحد المتواطئين معهم قُتل خلال هذه العملية".