نفي أنباء عن اختطاف فتاة كويتية في تركيا

نفت وزارة الخارجية الكويتية الخميس، أنباء متداولة حول تعرض شابة كويتية الى الاختطاف أثناء تواجدها مع أسرتها في مدينة طرابزون شمال شرقي تركيا.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر دبلوماسية تأكيدها ان الفتاة "موجودة لدى ذويها وليست مخطوفة أو مفقودة".

مصادر دبلوماسية لـ القبس: غير صحيح.. #اختطاف_فتاة_كويتية في #طرابزون التركية



• سفارتنا في #اسطنبول تواصلت مع ذويها.. وأكدوا أن الفتاة موجودة ولم تختطفhttps://t.co/kXmgp3xNAX — القبس (@alqabas) September 1, 2022

وأِشارت مصادر الصحيفة الى ان وزارة الخارجية ممثلة بسفارة الكويت في أسطنبول "تحركت منذ ورود معلومات بوجود حالة فقد او اختطاف للفتاة حيث تواصلت مع ذويها فوراً وأكدوا أن الفتاة موجودة".

وكانت حسابات في موقع تويتر تداولت صورة للفتاة التي تدعى ”آمنة سعد الشمري“ قائلة بأنها خُطفت من أمام منزلها في مدينة طرابزون.