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نفي أنباء عن اختطاف فتاة كويتية في تركيا

منشور 01 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:40
ارشيف

نفت وزارة الخارجية الكويتية الخميس، أنباء متداولة حول تعرض شابة كويتية الى الاختطاف أثناء تواجدها مع أسرتها في مدينة طرابزون شمال شرقي تركيا.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر دبلوماسية تأكيدها ان الفتاة "موجودة لدى ذويها وليست مخطوفة أو مفقودة".

وأِشارت مصادر الصحيفة الى ان وزارة الخارجية ممثلة بسفارة الكويت في أسطنبول "تحركت منذ ورود معلومات بوجود حالة فقد او اختطاف للفتاة حيث تواصلت مع ذويها فوراً وأكدوا أن الفتاة موجودة".

وكانت حسابات في موقع تويتر تداولت صورة للفتاة التي تدعى ”آمنة سعد الشمري“ قائلة بأنها خُطفت من أمام منزلها في مدينة طرابزون.

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