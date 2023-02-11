نفي انباء عن انفجار بركان في اليمن

يتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور زعمو انها انفجارات لبركان اليمن ، وارتفعت نسبة عمليات البحث على الشبكة العنكبوتية لتبين الحقيقة

وفيما ظلت الانباء تتوارد بين نفي، وتأكيد ضعيف الا انه لم يصدر اي تصريح رسمي يمني سواءا من الحكومة الشرعية او مليشيات الحوثيين حول انفجار بركان اليمن

ويذكر ان الحكومة اليمنية اعلنت في 02 تشرين الأوّل / أكتوبر من العام 2007 مقتل ثمانية جنود يمنيين على الاقل في ثورة بركان قبالة ساحل اليمن المطل على البحر الاحمر، وحينها اعلن مسؤول من وزارة الدفاع ان الجزء الغربي من جزيرة جبل الطير "انهار" عقب ثورة البركان وان سفن البحرية تفتش المياه المحيطة بحثا عن تسعة جنود يمنيين كانوا يتمركزون في الجزيرة.

وذكر احد الجنود الذين تم اجلاؤهم في مرفأ الحديدة ان وقتها "اربعة من رفاقنا ماتوا حرقا بالحمم"، وقال آخر ان القتلى الاربعة "هلكوا مباشرة بعد بداية نشاط البركان".

بالتزامن مع الحدث اعطى الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح تعليمات للبحرية اليمنية بارسال فرق انقاذ الى الجزيرة والبحث عن ثمانية اشخاص مفقودين، وقالت وكالات الانباء حينها ان الرئيس اليمني وصل الى ميناء الحديدة للاشراف على عملية البحث، حيث امر البحرية اليمنية بارسال فرق انقاذ الى منطقة الجزيرة.