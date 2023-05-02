نقابة صحفيي تونس تقاضي عبير موسي

اعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عزمها مقاضاة رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي على خلفية تصريحات لها اتهمت فيها النقابة بالعمل مع شبكة اعلامية تابعة لجماعة الاخوان المسلمين

ونشرت موسي مقطع فيديو على صفحتها في فيسبوك تحدثت خلاله عن وجود علاقة بين نقابة الصحافيين وشبكة اعلامية "مشبوهة أسستها مجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين”، هي ”شبكة محرري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وتساءلت السياسية التونسية المثيرة للجدل في الفيديو عن الوجود القانوني لهذه الشبكة في البلاد، وعن علاقتها بكيان سياسي جديد يطلق على نفسه اسم "مملكة أطلانتس الجديدة، أرض الحكمة"، وهو كيان افتراضي على شبكة الانترنت.

ووصفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان الاثنين، تصريحات موسي بانها تنطوي على "مغالطات وهرسلة وتشويه بحق النقابة" اضافة الى عدد من الصحفيين الذي ذكرتهم في الفيديو.

بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بخصوص عبير موسي

وقالت البيان ان ما ادلت به موسي من "مغالطات (..) سيكون محل تتبعات قضائية"، متهمة السياسية الجدلية بانها مدفوعة من "مخبرين ..متخصصين في التضليل والتطبيل والدعاية النوفمبرية"، في اشارة الى نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

ونفى البيان بشدة اي علاقة بين النقابة بالشبكة "ولا صحة لما تروجه رئيسة الحزب الدستوري الحر وجماعتها".