نقاشات تركية روسية لتسيير دوريات مشتركة في إدلب

قال مسؤول تركي اليوم الخميس إن بلاده تناقش مع الجانب الروسي تسيير دوريات مشتركة في إدلب شمال غرب سوريا كأحد الخيارات لضمان الأمن في المنطقة.

وأضاف المسؤول، دون ذكر اسمه، لوكالة "رويترز"، أن إيران وتركيا وروسيا تخطط للاجتماع في طهران مطلع شهر مارس المقبل لمواصلة مناقشة الوضع المتأزم في إدلب، والأزمة السورية

ولفت المسؤول إلى أن وفدا روسيا قد يأتي إلى أنقرة قبل الاجتماع في طهران لإجراء مزيد من المحادثات حول إدلب.

إلى ذلك قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في تصريحات صحفية لقناة تركية، اليوم الخميس: "أبلغنا الجانب الروسي أفكارنا، والاتصالات ستستمر، لم نصل إلى النقطة التي نريدها بعد.. روسيا لم تفرض علينا خريطة الواقع الميداني في إدلب، بل تبادلنا الأوراق التي توضح مواقعنا .. وهناك لقاء مرتقب بين الرئيسين التركي والروسي".