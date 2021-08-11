نقاط مكافآت Life إضافية على الإنفاق ببطاقات الائتمان من QNB وفيزا

QNB وفيزا يطلقان عرضاً ترويجياً لتقديم نقاط مكافآت Life إضافية على الإنفاق ببطاقات الائتمان

أطلق QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، حملة ترويجية حصرية بالاشتراك مع شركة فيزا لحاملي بطاقات QNB فيزا مكافآت Life، حيث سيكون بمقدور العملاء كسب نقاط مكافآت Life إضافية عند الإنفاق محلياً ودولياً خلال فترة إجمالية تبلغ 13 عطلة نهاية أسبوع من 6 أغسطس إلى 30 أكتوبر 2021.

سيحصل العملاء على نقاط مكافآتLife إضافية بنسبة 50% على معاملات الإنفاق المحلية، وعلى نقاط مكافآت Life إضافية بنسبة 100% على جميع معاملات الإنفاق الدولية باستخدام العملات الأجنبية خلال فترة الحملة الترويجية. وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز جهود QNB في مجال الدفع غير النقدي والتشجيع على زيادة استخدام وسائل الدفع الرقمية، التي تعتبر أكثر أماناً وسهولة. ويشمل العرض المعاملات التي يتم إجراؤها خلال نهاية الأسبوع باستخدام بطاقات الائتمان QNB فيزا مكافآت Life. وخلال فترة الحملة الترويجية، سيكسب العملاء نقاط مكافآت Life إضافية يمكن استبدالها لدى أكثر من 800 متجر في دولة قطر، تشمل محلات الأجهزة الإلكترونية والأزياء والمطاعم.

QNB وفيزا هما شريكان استراتيجيان على المدى الطويل، وقد ابتكرا مجموعة رائدة من منتجات الدفع التي تعتبر الأفضل في فئتها والتي توفر العديد من المزايا والامتيازات، بما في ذلك الدخول المجاني إلى الصالات الخاصة في المطارات، ومزايا وخصومات تأمين السفر في قطر وفي الخارج، وبرنامج ولاء حائز على عدة جوائز.

وقالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة :QNB "نحن سعداء للغاية بإطلاق هذه الحملة الخاصة بمكافأة حاملي بطاقات الائتمانQNB فيزا على إنفاقهم، مما يدل على التزامنا بتقديم مكافآت للعملاء على ولائهم. ونحن على ثقة بأن الحملة ستلقى قبولاً جيداً من قبل عملائنا ونتطلع إلى تعاون مثمر مع فيزا. يشهد قطاع المدفوعات الإلكترونية نمواً جيداً، ونحن على ثقة بأن هذه الحملة ستسرّع من اعتماد تجربة دفع أكثر أماناً وسهولة ومجزية بدرجة أكبر لعملائنا.

وذكر السيد سودهير ناير، المدير الإقليمي لشركة فيزا في قطر: "لقد زادت شعبية المدفوعات الرقمية بين العملاء بشكل كبير على الصعيدين العالمي والمحلي، ونشهد أيضاً رد فعل مماثل من قبل التجار الذين يتطلعون إلى توفير خيارات دفع رقمية لتلبية احتياجات عملائهم. نؤمن أن البرنامج الخاص بتقديم نقاط مكافآت Life إضافية سيكون محفزاً إضافياً للمساعدة في دعم استخدام واعتماد وسائل الدفع الرقمية في قطر ويسعدنا العمل مع شريكنا QNB على إطلاق هذه الحملة الرائعة".

تتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 31 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 28,000 موظف يعملون في أكثر من 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة الصراف الآلي تضم أكثر من 4,600 جهاز.