نقل الأسير زكريا الزبيدي للمستشفى إثر اصابته بكسر

نقل الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي أحد الأسرى الستة الذين فروا عبر نفق من سجن جلبوع الإسرائيلي، إلى مستشفى رامبام في مدينة حيفا، إثر تعرضه لإصابة بكسر تحت العين اليسرى، بعد تعرضه للضرب من قبل القوات الاسرائيلية لحظة اعتقاله.

وقال محامي الدفاع عن الأسرى المعتقلين إنَّ "نقل الأسير الزبيدي للعلاج جاء بعد تعرّضه للضرب، مما أدى لحدوث كسرٍ تحت عينه اليسرى".

تحويل زكريا الزبيدي الى مستشفى رمبام في حيفا ، وهو أحد الستة أسرى الذين أعادت شرطة العدو اعتقالهم بعد تحررهم من #نفق_جلبوع. pic.twitter.com/D2rxpPORa0 — سعيد بشارات Saaed Bsharat (@saaed_bsharat) September 12, 2021

وأمس السبت، قررت محكمة الاحتلال المركزية تمديد اعتقال الأسرى لأربعة حتى الأحد المقبل، ومنعتهم من اللقاء بمحامي الدفاع عنهم.

وكانت وسائل إعلامٍ إسرائيلية تحدثت عن اعتقال قوات الاحتلال اثنين آخرين من الأسرى المتحررين من سجن جلبوع في منطقة الطور، فجر أمس السبت، هما زكريا الزبيدي ومحمد عارضة، وذلك بعد يومٍ من إعادة اعتقال محمود عارضة ويعقوب قادري.

وكان 6 من أسرى سجن جلبوع، أكثر السجون الإسرائيلية تحصيناً، قد تمكنوا من التحرر من السجن يوم الاثنين الماضي. وما تزال القوات الإسرائيلية تبحث عن اثنين منهم، هما أيهم كمامجي ومناضل يعقوب نفيعات.