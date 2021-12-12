نقل وزير الداخلية الكويتي الأسبق الشيخ خالد الجراح من سجنه الى المستشفى

كشفت وسائل اعلام كويتية الاحد، عن تعرض وزير الداخلية الأسبق الشيخ خالد الجراح الموقوف على ذمة قضية فساد، الى ازمة قلبية استدعت نقله من السجن الى المستشفى.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر أمنية قولها أن الجراح الموقوف في السجن المركزي على ذمة قضية ما يعرف بقضية "صندوق الجيش"، أصيب بنوبة قلبية مساء السبت، استدعت نقله من السجن إلى مركز صباح الأحمد للقلب.

وقالت المصادر إن الشيخ خالد الجراح شعر بإعياء شديد في ساعة متأخرة من مساء أمس، فجرى استدعاء طبيب السجن لتوقيع الكشف الطبي عليه وفحص حالته الصحية، فتبين انه يعاني من نوبه قلبية حيث قرر الطبيب نقله إلى مركز صباح الأحمد للقلب لاستكمال علاجه.

وتكشفت قضية "صندوق الجيش" عام 2019، حين كشف وزير الدفاع حينها الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، عن عملية استيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق مخصص لمساعدة العسكريين وهي القضية التي أدت إلى استقالة الحكومة برئاسة الشيخ جابر المبارك.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق واتُهم فيها قياديون بارزون، أبرزهم خالد الجراح، لكن لم يكن من بينهم رئيس الوزراء.

واكتسبت القضية زخما كبيرا في الكويت بعدما أعلن عنها وزير الدفاع الأسبق، وانتشر الخلاف على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، ومازالت القضية تحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام.

واعتذر جابر المبارك الذي تولى رئاسة الوزراء منذ 2011 بعد ذلك عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء بعد أن كلفه أمير البلاد الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بإعادة تشكيل الحكومة مشيرا إلى وجود حملات إعلامية ضده.

وفي أكتوبر الماضي، أمرت محكمة كويتية بإخلاء سبيل جابر المبارك الصباح، بعد أن تم ضمه للقضية وحبسه احتياطيا، لكن رفضت المحكمة الإفراج عن المتهمين الآخرين بالقضية، ومن بينهم الجراح، وأمرت باستمرار حبسهم.