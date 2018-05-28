نقل بوش الاب مجددا الى المستشفى

جورج بوش الاب

أُدخل الرئيس الاميركي السابق جورج بوش الاب الى المستشفى الاحد لمعالجة هبوط في ضغط الدم وارهاق بعد ان كان خرج منها قبل نحو ثلاثة اسابيع، بحسب ما اعلن المتحدث باسمه.

واعلن جيم مكغراث على تويتر ان "الرئيس السابق في حالة وعي ولا يعاني من اي انزعاج".

وتابع مكغراث ان الرئيس الاميركي الحادي والاربعين سيبقى على الارجح قيد المراقبة لبضعة ايام في مستشفى "ساذرن ماين هيلث كير" في ولاية ماين.

وبين نهاية نيسان/ابريل ومطلع ايار/مايو امضى بوش الاب البالغ من العمر 93 عاما اكثر من اسبوع في مستشفى في مدينة هيوستن في ولاية تكساس نقل اليها مباشرة بعد انتهاء مراسم دفن زوجته باربرا.

وادخل حينها الرئيس السابق العناية المركزة بعد اصابته بالتهاب امتد الى الدم.

وبوش الاب مصاب بمرض باركنسون وهو مقعد وادخل العام الماضي مرارا الى المستشفى. وهو والد الرئيس الاسبق جورج دبليو بوش الذي تولى الرئاسة لولايتين بين 2007 و2009.

وانتُخب بوش الاب في 1988 رئيسا لولاية واحدة، وخسر الانتخابات في 1992 امام المرشح الديموقراطي بيل كلينتون.