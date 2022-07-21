نقل جثامين ضحايا القصف التركي إلى بغداد.. وأنقرة: لم ننفذ أي هجوم (صور)

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، يوم حداد وطني غداة مقتل تسعة مدنيين في قصف تركي على منتجع سياحي في إقليم كردستان شمال البلاد.

وبمشاركة رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، نقلت جثامين ضحايا القصف التركي، جوا إلى بغداد عبر مطار أربيل الدولي، قبل أن تسلَّم للعائلات لتشييعها، بحسب مسؤول كردي.

وخصصت القوة الجوية العراقية طائرة من طراز C30 في مطار اربيل العسكري ، لنقل جثامين الاعتداء التركي على المنطقة السياحية في محافظة دهوك .

أوغلو: لم ننفذ أي هجوم ضد المدنيين

من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن المعلومات المؤكدة تفيد بأن القوات المسلحة التركية لم تنفذ أي هجوم ضد المدنيين في محافظة دهوك العراقية.

وقال تشاووش أوغلو خلال لقاء تلفزيوني اليوم الخميس، إن العالم كله يعلم بأن تركيا لم تشن في أي وقت هجمات ضد المدنيين.

وتابع: "بحسب المعلومات الواردة من قواتنا المسلحة، لم ننفذ أي هجوم ضد المدنيين (في دهوك)".

من جهة أخرى، أكد تشاووش أوغلو على أنه لا يمكن لتركيا البقاء مكتوفة الأيدي في سوريا. وأضاف في السياق ذاته: "حتى اليوم لم نأخذ الإذن من أحد لتنفيذ عملياتنا هناك، ولن نفعل".

يشار إلى أن قصفا تركيا، استهدف في وقت سابق من أمس الأربعاء، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و23 جريحا.

وقرر العراق رفع شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا. كما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحسب التلفزيون الرسمي، بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة وتقديمها إلى مجلس الأمن.