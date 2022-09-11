نقل جثمان الملكة إليزابيث إلى "إدنبرة"

غادر جثمان الملكة إليزابيث الثانية، المسجى بنعش من البلوط، ويعلوه إكليل من الزهور، اليوم الاحد، قلعتها المفضلة بالمورال "حيث ماتت"، بواسطة عربة، في رحلة تستمر 6 ساعات، لتمر عبر القرى النائية في المرتفعات إلى إدنبرة عاصمة اسكتلندا.

ويتوقع أن تتجمع حشود غفيرة على طول الطريق الذي سيسلكه الموكب الجنائزي، لملكة بريطانيا، التي توفيت عن عمر ناهز ال 96 عاما، حيث سيسمح لمحبيها بإلقاء نظرة الوداع ةتحية ملكة خدمت بلادها 70 عاما.

عدم رمي الورود

وقد طُلب من الحشود عدم رمي الورود عند مرور الموكب لعدم التأثير على تنظيم آخر رحلة للملكة المحبوبة في المملكة المتحدة.

هذا وسيتوقف الموكب أولًا في بالاتر البلدة القريبة من القصر، ثم في أبردين وداندي قبل الوصول إلى إدنبره، حيث يوضع النعش ليلًا في قاعة العرش في قصر هوليرود هاوس، المقر الرسمي للعائلة الملكية في اسكتلندا.

ثم يُحمل النعش جوا إلى لندن يوم الثلاثاء، حيث سيظل في قصر باكنغهام ليُنقل في اليوم التالي إلى قاعة وستمنستر ويبقى هناك حتى يوم الجنازة التي ستقام يوم الاثنين 19 سبتمبر في كنيسة وستمنستر في الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت غرينتش).

يشار إلى أن الملكة إليزابيث التي أضحت أقدم وأطول زعماء العالم بقاء في السلطة، تولت العرش بعد وفاة والدها الملك جورج السادس في السادس من فبراير شباط 1952، عندما كانت في الخامسة والعشرين من عمرها.

وولدت إليزابيث الثانية في 21 أبريل/ نيسان 1926، في لندن في أسرة دوق ودوقة يورك، وهي ممثلة سلالة وندسور.

وأعلن قصر باكنغهام، يوم الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة.

وأصبح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ملكا لبريطانيا العظمى وذلك بعد إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.