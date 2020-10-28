نقل رئيس الجزائر إلى ألمانيا بناء على توصية الأطباء

أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء الأربعاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون، نقل إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إنه "تم مساء اليوم الأربعاء 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 نقل رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية معمقة، وذلك بناء على توصية الطاقم الطبي"

وأمس الثلاثاء، أُدخل تبون إلى أحد المستشفيات العسكرية التابعة للجيش في العاصمة الجزائرية، عقب أيام من التزامه الحجر الصحي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها، إن تبون دخل إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة في العاصمة الجزائرية. مشيرة إلى أن حالته مستقرة "ولا تستدعي أي قلق"، مشيرة إلى أنه يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه.

ويأتي ذلك في أعقاب دخول تبون، الحجر الصحي الطوعي لمدة 5 أيام، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا على عدد من كبار موظفي رئاسة الجمهورية والحكومة.