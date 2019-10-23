نقل عشرات من عوائل "داعش" من سورية إلى تركيا

نقل الجيش التركي، عشرات من أفراد عوائل تنظيم "داعش" الإرهابي من الأراضي السورية إلى الأراضي التركية، وذكرت شبكة "سمارت" المحلية، أن الجيش التركي نقل 22 امرأة و60 طفلاً كانوا محتجزين في مخيم عين عيسى، شمالي الرقة، والذي كانت تشرف عليه مليشيا "قوات سورية الديمقراطية" (قسد).

وأضافت الشبكة أن هؤلاء الأشخاص تمكنوا من الفرار بعد انسحاب عناصر "قسد" من المدينة، وسلّموا أنفسهم للجيش الوطني المعارض، كما نقلت عن مصدر عسكري من الجيش الوطني، أن النساء يحملن الجنسيات البريطانية، والجزائرية، والتونسية، والتركية، والسورية.

وفي وقت سابق أعلنت "قسد" فرار المئات من عناصر التنظيم وعوائلهم بسبب الهجوم العسكري التركي شرقي نهر الفرات، وقالت إن غالبية المعتقلين في السجون من عناصر "داعش" ينتمون للجنسية العراقية، وهناك المئات من الأوروبيين وجنسيات عربية.

وأبرز السجون هي "سجن غويران"، ويقع في مدينة الحسكة، و"سجن هيمو" الذي يقع شرقي القامشلي، وتشرف عليهما "قسد" وقوات أميركية، و"سجن المالكية" الذي يقع في أقصى شمال شرق محافظة الحسكة، وتشرف عليه قوات أميركية، و"سجن علايا" الواقع بالقرب من مدينة القامشلي، وجميعها حاليا خارج نطاق المنطقة التي تستهدفها العمليات التركية.

كما أن هناك سجونا ضمن القواعد الأميركية في المنطقة، وأبرزها في حقل العمر النفطي، حيث تحتجز القوات الأميركية عناصر خطرة من التنظيم. أما بقية السجون فمعظمها يقع بالقرب من المخيمات التي تحتجز فيها "قسد" عائلات عناصر التنظيم، سواء من السوريين أو الأجانب، ومنها مخيم الهول في ريف الحسكة الشرقي، ومخيم عين عيسى شمالي الرقة، ومنطقتي عين الخضرة وروج قرب القامشلي.