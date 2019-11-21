نقل قرينة الرئيس المصري الأسبق مبارك إلى "العناية المركزة"

قال علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، إن والدته سوزان مبارك (78 عاما) لا تزال ترقد بالعناية المركزة في أحد المستشفيات.

جاء ذلك بحسب إعلان النجل الأكبر لمبارك عبر حسابه الرسمي بـ “توتير”، ردا على أحد المتابعين، مساء الأربعاء، وسط اهتمام متواصل لليوم الخميس من مغردين لمتابعة حالتها الصحية.

وسأل أحمد المغردين علاء مبارك، عبر حسابه عن صحة والدته فإجاب أنها “لا تزال في العناية المركزة”، دون أن يكشف نجلها عن حالتها الصحية بدقة، ولا عن المكان الذي تتواجد فيه للعلاج.

غير أنه في 23 أغسطس/آب الماضي وجه علاء مبارك، عبر حسابه الموثق بـ”تويتر” الشكر لكل من سأل عن صحة والدته، قائلا: “شكراً لكل الذين اهتموا بالسؤال والاطمئنان على صحة والدتى”، في إشارة لكونها كانت مريضة على الأرجح من فترة.

ومنذ الإطاحة بمبارك من السلطة، هناك تعتيم كامل على أخبار أسرته التي كانت وجوها بارزة إبان حكم الرئيس الأسبق، إذ عرفت سوزان مبارك بدورها الثقافي في مشروع القراءة للجميع، الذي يقدم الكتب بأسعار زهيدة الثمن، فضلا عن حضور اقتصادي وسياسي لنجلي مبارك علاء وجمال.

ومنذ توثيق علاء مبارك حسابه عبر “تويتر” يعتبر النافذة التي يتعرف بها المصريون على أحوال مبارك وأسرته. (الأناضول)