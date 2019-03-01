نهاية دامية لمعركة مقديشو.. مقتل 29 مدنيا والمهاجمين الثلاثة

موقع تفجير انتحاري في مقديشو يوم الخميس

قالت الشرطة الصومالية إن قوات تابعة للحكومة قتلت بالرصاص ثلاثة متشددين كانوا يتحصنون بمبنى في وسط مقديشو الجمعة، لتنهي هجوما بقنبلة وأسلحة نارية استمر يوما كاملا وأودى بحياة 29 مدنيا على الأقل.

وشن مقاتلون من حركة الشباب الإسلامية هجوما بسيارة ملغومة خارج فندق مكة المكرمة مساء الخميس مما أسفر عن تدمير أبنية مجاورة ونشوب حريق ضخم، بينما بقي جرحى بين الحطام.

وفر المسلحون، الذين يقاتلون للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب، إلى مبنى مجاور وفتحوا النار على قوات خاصة وجنود وصلوا إلى المكان.

وقال ضابط الشرطة عثمان محمد لرويترز يوم الجمعة "العملية انتهت والمبنى يخضع الآن لقوات الأمن. المتشددون الثلاثة قتلوا وجثثهم داخل المبنى".

وهذه أطول مدة تمكن فيها المتشددون من السيطرة على موقع في مقديشو منذ أن أجبرتهم قوات صومالية مدعومة بقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي على الخروج من المدينة في عام 2011.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية في الحركة لرويترز يوم الجمعة "عمليتنا الخاصة في مقديشو انتهت بنجاح بعد نحو 24 ساعة. استهدفت فندقا يتردد عليه أعضاء في الحكومة المرتدة. تم القضاء على عشرات منهم وأصيب عدد أكبر".

وذكر أبو مصعب رقما مختلفا عن الذي ذكرته الشرطة وقال "استشهد أربعة من المجاهدين وتمكن آخرون من العودة بعد العملية".

جاء الهجوم على الفندق في نفس اليوم الذي قالت فيه قوات أمريكية إنها نفذت ضربة جوية قتلت 26 متشددا في منطقة هيران شمالي العاصمة، في إطار تصعيد القتال من جانب واشنطن ضد الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وكانت الحكومة الصومالية قد قالت في وقت سابق إن المسلحين احتجزوا رهائن لكن لم ترد تفاصيل بشأن مصيرهم.

وقال ضابط الشرطة "لا يوجد ضحايا من المدنيين في هذا المبنى. لكن ربما سقط مدنيون قتلى تحت مطعم هيلكو يو.كيه القريب الذي انهار".

وقال عبد القدير أدمين مدير خدمة أمين الخاصة للإسعاف إن مسؤولي الصحة قالوا إن من المبكر جدا تحديد الآثار الكاملة للهجوم مضيفا أن "عدد القتلى قد يزداد".

وقالت حركة الشباب إنها صدت ثلاث غارات لقوات الحكومة على المبنى.

وكثفت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب الهجمات على الحركة، وأعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا أنها نفذت ست ضربات جوية أسفرت عن مقتل 83 متشددا منذ 23 فبراير شباط.