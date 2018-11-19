نواب أردنيون يلتقون رئيس النظام السوري في دمشق.. فيديو

توجه الوفد النيابي إلى دمشق، عبر معبر جابر نصيب الحدودي

التقى وفد نيابي أردني، الإثنين، الرئيس السوري بشار الأسد وذلك في العاصمة السورية دمشق.

وتوجه الوفد النيابي إلى دمشق، عبر معبر جابر نصيب الحدودي، حيث التقى الوفد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، وعددا من المسؤولين.

وقالت صحيفة الغد نقلا عن اعضاء الوفد الاردني الزائر ان أبدت القيادة السورية موقفا إيجابيا تجاه العلاقات مع الأردن، ودعت إلى عودة تلك العلاقات إلى سابق عهدها، وضرورة إزالة جميع العوائق

وفيما أعرب الرئيس السوري خلال لقائه أعضاء الوفد، اليوم الاثنين، عن تقديره للأردن قيادة وشعبا، قال إنه يقدر الضغوط التي مورست على الأردن بشأن الأزمة السورية، مشددا في الوقت نفسه على أن هذه الضغوط "لن تغير العلاقة بين البلدين وأن هذه الزيارة للوفد النيابي يجب أن تكون نتائجها فورية وسريعة لتنعكس على البلدين والشعبين".

وترأس الوفد الأردني النائب عبد الكريم الدغمي، وكل من النواب: عواد الزوايدة، محمد الطيطي، وقيس زيادين، طارق خوري، خالد أبو حسان، نضال الطعاني، أندريه الحواري، هيثم الزيادين.