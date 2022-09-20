نواب اردنيين يدعون لضرب الطلاب في المدارس

طالب النائب في البرلمان الاردني ينال فريحات باستخدام الضرب غير المؤذي لطلبة المدارس وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل، وتحديدا المادة المتعلقة بمنع الضرب في المدارس، وقال إنه يفوض معلمي أبنائه بضربهم إذا استحقوا ذلك.

من جهته قال زميله النائب سليمان ابو يحيى انه يفوض "اي معلم يدرس ابنائي باستخدام الضرب بحقهم اثناء التعليم"

ورفض رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي وعدد كبير من النواب استخدام الضرب في المدارس وقال الدغمي “نحن ضربنا ونريد أن نشرع الضرب لأولادنا وأحفادنا نحن نرفض أي ضرب سواء كان خفيفا أو غيره في المدارس”.

وأقر مجلس النواب الاردني مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، بعد نقاش موسع من قبل النواب، وإجراء عدد من التعديلات على مواد المشروع البالغ عددها 33 مادة، تضمنت حق الطفل في بيئة سليمة وصحية ونظيفة وآمنة، وتطوير برامج وسياسات في مجال التوعية والإرشاد بالجوانب الصحية المتعلقة بالطفل والبيئة المحيطة به، وإيجاد مراكز متخصصة لعلاج الطفل وتأهيله في حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيارة وفقا للإمكانيات المتوفرة.

كما أقر النواب أن للطفل الحق في التعليم ويكون التعليم الأساسي إلزاميا ومجانيا، وفقا لأحكام الدستور، وتقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات التي تمنع تسرب الطفل أو انقطاعه من التعليم وضمان نوعيته وتوفير العدد الكافي من المعلمين والمرشدين في المؤسسات التعليمية، وتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم.

وقرر مجلس النواب شطب الفقرتين "ب، ج" من المادة 20، حيث نصت الفقرة "ب" يُعد التدخين وتناول المسكرات بحضور الطفل اعتداء على صحته وسلامته البدنية، ولا تشكل صفة الوالدين أو الشخص الموكل برعاية الطفل عذرا لارتكاب هذا الفعل.