نواب العراق يرفضون مرشحة التربية ويقرون تعيين 3 وزراء آخرين

رفض مجلس النواب العراقي الاثنين، مرشحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمنصب وزيرة التعليم وهي المرأة الوحيدة التي تم ترشيحها لمنصب وزاري حتى الآن، بينما صدق المجلس على تعيين ثلاثة وزراء آخرين.

ولم يتبق الآن سوى منصب واحد فقط شاغر بالحكومة وهو منصب وزير التعليم.

وقال النواب إن البرلمان أقر تعيين نجاح الشمري وزيرا للدفاع وياسين الياسري وزيرا للداخلية وفاروق أمين وزيرا للعدل.

إلا أنه تم رفض ترشيح سفانة الحمداني لمنصب وزيرة التعليم وهي المرأة الوحيدة التي تم ترشيحها لمنصب وزاري حتى الآن.

وقال النائب عباس الزاملي من منظمة بدر المدعومة من إيران "معظم أعضاء مجلس النواب لم يكونوا مقتنعين بأنها... مناسبة لشغل المنصب".

وأثارت شهور من الجمود في مساعي تشكيل الحكومة مخاوف من مزيد من التوترات في الدولة التي تكافح لإعادة البناء والتعافي بعد ثلاثة أعوام من الصراع مع تنظيم الدولة الإسلامية.

ويواجه عبد المهدي مهمة شاقة أيضا تتمثل في حل المشاكل الاقتصادية المزمنة ونقص امدادات المياه والكهرباء.

وقال نواب إن رئيس الوزراء سيقدم ترشيحا آخر لمنصب وزير التعليم كي يصوت عليه البرلمان يوم الخميس.

