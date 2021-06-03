نواب بالكونغرس الأمريكي يدعمون منح الاحتلال الإسرائيلي مليار دولار إضافية

بعث أعضاء بالكونغرس الأمريكي، الأربعاء، بخطاب إلى وزير الدفاع، لويد أوستن، ذكروا فيه أنهم سيدعمون الطلب الذي من المحتمل أن تقدمه إسرائيل للحصول على مليار دولار إضافي كمساعدات عسكرية عاجلة.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر في الكونغرس، جاء ذلك في خطاب وجهه 55 نائباً بالمجلس المذكور، إلى وزير الدفاع.

الخطاب الذي قاد الدعوة إليه، عضو مجلس النواب عن ولاية نيو جيرسي، جوش جوتهايمر، ووقعه نوابٌ من الديمقراطيين والجمهوريين، أكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار النواب في خطابهم أن إسرائيل بصدد المطالبة بشكل عاجل بمليار دولار إضافية كمساعدة عسكرية من الولايات المتحدة، مؤكدين أنهم سيدعمون ذلك في الكونغرس إذا وصل إليهم أي طلب بهذا الخصوص.

والثلاثاءـ كان السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، قد قال إن “إسرائيل ستطلب من الولايات المتحدة تمويلا طارئا بقيمة مليار دولار لتجديد مخزونها من الصواريخ الاعتراضية لنظام القبة الحديدية”، وذلك خلال زيارته القدس.

والولايات المتحدة ، التي لا تزال تقدم 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل سنويًا ، أثارت ردود فعل غاضبة لدى الجمهوريين والديمقراطيين، على خلفية دعمها لإسرائيل دون قيد أو شرط في هجماتها الأخيرة ضد الفلسطينيين، التي جرت في مايو/أيار الماضي. (الأناضول)