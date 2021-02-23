نواب لبنان يتلقون لقاح كورونا خلسة

القى نواب لبنان لقاح كورونا خلسة عن الجمهور وهو ما اثار موجة انتقادات واسعة لما اعتبره البعض "خرقاً" لخطة التطعيم المعتمدة في البلاد، فيما يواجه لبنان المنكسر اقتصاديا حظرا للتجوال واغلاقات تفرضه الحكومة وهو ما دفع البنك الدولي إلى التلويح بتعليق تمويله للحملة.

تطعيم نواب لبنان

وأكد الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر يوم الثلاثاء أن 16 نائباً، إضافة إلى أربعة موظفين في البرلمان، ممن يتجاوز عمرهم الـ75 عاماً، تلقوا اللقاح داخل مقر المجلس.

وباشر لبنان منتصف الشهر الحالي حملة التطعيم بموجب دعم قدمه البنك الدولي بقيمة 34 مليون دولار لمساعدته على الحصول على اللقاحات، مشترطاً التوزيع العادل والمنصف وفق جدول الأولويات.

وقاحة وفجور ودناءة نوّاب لبنان

تَلَقَّحوا قبل الشّعب

وخاصة كبار السّنّ!

أمّيً وأبي أحَقّ! — نيشان (@Neshan) February 23, 2021

خطة حكومية

وبحسب خطة الحكومة، تُخصص المرحلة الأولى من التلقيح للطاقم الطبي ومن هم فوق 75 عاماً. وأنشأت وزارة الصحة منصة ليسجل الراغبون بتلقي اللقاح أنفسهم عليها، على أن يتم التواصل معهم تباعاً لتحديد موعد ومكان التلقيح. ولا يمكن الحصول على اللقاح من دون المرور بهذه الآلية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للقاح فيروس كورونا في لبنان عبد الرحمن البزري في مؤتمر صحافي "ما حصل اليوم خرق لا نستطيع السكوت عنه، إنه محاولة لتمييز مجموعة من الأشخاص... ولا يجوز لأحد أن يتجاوز الخطة مهما كان".

وكان البزري أبلغ وسائل إعلام بنيته الاستقالة من منصبه احتجاجا، قبل أن يتراجع إثر مشاورات مع لجنته والبنك الدولي.

ووصف تلقيح النواب بأنه "خطأ كبير وفادح لا يجوز أن يتكرر".

وتتعرض الطبقة السياسية بأكملها في لبنان لاتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.

البنك الدولي يهدد لبنان

وهدّد المدير الإقليمي في البنك الدولي ساروج كومار جاه بتعليق الدعم المالي لحملة التلقيح إذا ثبت "خرق" الخطة المتوافق عليها.

وكتب على "تويتر"، إن ما حصل "لا يتماشى مع الخطة الوطنية المتفق عليها مع البنك الدولي، وسنسجله على أنه خرق للشروط والأحكام التي تم الاتفاق عليها معنا من أجل تلقيح عادل ومنصف".

وأضاف في تغريدة أخرى "عند تأكيد الانتهاك، قد يعلّق البنك الدولي تمويل اللقاحات ودعم خطة الاستجابة لكوفيد-19 في أنحاء لبنان"، مضيفا "أناشد الجميع، وأعني الجميع، بغضّ النظر عن منصبكم: تسجلوا رجاء وانتظروا دوركم".

أكد مصدر نيابي لبناني أنه سيتم اليوم تلقيح نواب لبنان الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما.



وقال رئيس البنك الدولي في لبنان إن هذا "خرق للشروط والأحكام المتفق عليها معنا للتطعيم العادل والمنصف".@ALJADEEDNEWS @LBCI_NEWS — Timour Azhari (@timourazhari) February 23, 2021

اعتراف بتلقي عون وزوجته اللقاح

وبعد الجدل الذي نتج عن تلقيح النواب، أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن الرئيس ميشال عون (86 عاماً) والسيدة الأولى تلقيا اللقاح "مع عشرة من أعضاء الفريق اللصيق والملازم للرئيس الذين سجلوا أسماءهم وفقا للأصول على المنصة الخاصة بالتلقيح".

#لبنان — رئيس لجنة اللقاح يقول إنه سيتقدم باستقالته بسبب تلقي نواب بالبرلمان للقاح بدون موافقته — الحدث عاجل (@Alhadath_Brk) February 23, 2021

وتمّ تلقيح 17 ألف شخص في لبنان منذ وصول الدفعة الأولى من اللقاحات.

وسجّل لبنان منذ مطلع العام معدلات إصابات ووفيات قياسية بوباء كوفيد-19، وبلغ إجمالي الحالات 355056 إصابة بينها 4340 وفاة على الأقل منذ بدء انتشار الوباء في البلاد قبل عام. ويشهد لبنان منذ منتصف الشهر الماضي إغلاقاً مشدداً بدأ الشهر الحالي التخفيف من قيوده تدريجياً.