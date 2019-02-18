هل فقدات نوال السعداوي بصرها ؟

نوال السعداوي

راجت أنباء عبر مواقع التواصل خلال الأيام الماضية، عن فقدان الكاتبة المصرية المثيرة للجدل نوال السعداوي، لبصرها.

ونقلت صحيفة "النهار"، عن منى حلمي، نجلة السعداوي، قولها إن والدتها أجرت جراحة في العين، إثر تعرضها لمضاعفات في بصرها، نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية استبدال عدسات.

وقالت حلمي إن والدتها لم تفقد بصرها، إلا أنه تأثر بشكل كبير، لا سيما عند القراءة والكتابة.

وأوضحت أن والدتها البالغة من العمر 87 عاما، لا تزال تحت الملاحظة الطبية.

ولم تفوت ابنة السعداوي فرصة مرض والدتها، للهجوم على الإسلاميين، قائلة، إن "شائعات تعرّضها للعمى وفقدان البصر، مرتبطة بلجان إلكترونية لتيارات الإسلام السياسي، ممثّلة في الإخوان المسلمين، والسلفيين، بسبب مواقفها تجاههم".