نيبال: 15 قتيلا و 8 مفقودين جراء الإنهيارات الأرضية (فيديو)

تسببت الإنهيارات الأرضية جراء الهطول الغزير للامطار في إقليم أشهام شمال غربي نيبال، بمصرع ما لا يقل عن 15 شخصا، وفقدان 8 آخرين.

وأفادت وسائل اعلام محلية، بأن رجال الإنقاذ مستمرون في عمليات البحث، عن المفقودين.

وقالت صحيفة "أنابورنا بوست" أن "حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية في منطقة أشهام وصلت إلى 15 قتيلاً".

وأضافت أنه "لا يزال 8 أشخاص في عداد المفقودين بسبب الانهيارات الأرضية، ورجال الإنقاذ مستمرون في البحث عنهم".

ونوهت الصحيفة إلى أن الانهيارات الأرضية ناجمة عن أمطار غزيرة مستمرة وتسببت في انهيار عدد من المنازل وتعطل خدمة الاتصالات في المنطقة.

#Sudurpashchim #Nepal🇳🇵- Recent flooding and landslides have shallowed down entire buildings as damage is reported along the Lasku and Mahakali Rivers within #Khalanga in #Darchula District, reports of at least 5 killed and 7 missing [📹@Nepalkhabar] pic.twitter.com/cLndFAXarq — CyclistAnons (@CyclistAnons) September 11, 2022

ويقع إقليم أشهام على بعد نحو 450 كيلومترا غرب العاصمة النيبالية كاتماندو.

ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم بسبب الفيضانات في نيبال، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، وذلك بعدما تسببت الأمطار الموسمية في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية عبر الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة الهيمالايا.