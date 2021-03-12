نيجيريا..الإعلان عن اختطاف 39 طالباً على يد مسلحين

أعلنت السلطات النيجيرية، الجمعة، اختطاف 39 طالبا في هجوم شنه مسلحون مجهولو الهوية على مدرسة داخلية بولاية، كادونا، شمال غربي البلاد.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن صموئيل أروان، مفوض الأمن، والشؤون الداخلية بولاية كادونا.

وذكر المفوض المذكور أن “مسلحين مجهولين كانوا قد اختطفوا 219 شخصاً في هجوم استهدف كلية الغابات الفيدرالية في منطقة (ماندو) الليلة الماضية(الخميس)”.

وفي إشارة أن الجيش نفذ عملية بعد الهجوم ، قال أروان إنه تم إنقاذ 180 شخصًا، بينهم 42 طالبة و 8 معلمات، في تلك العملية.

ولفت أنه لا يزال هناك 39 طالبًا وطالبة، 23 من الإناث، و16 من الذكور، في عداد المفقودين بعد الهجوم.

وذكر أروان، أن من بين المحررين مصابون تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج، مشدداً على أنهم يواصلون عملياتهم لتحرير بقية الطلاب.

جدير بالذكر أن 937 شخصًا قتلوا، فيما اختطف 1972 آخرون في هجمات شنها مسلحون بولاية كادونا، العام الماضي.

وشهدت نيجيريا منذ يناير/كانون ثان الماضي، ثلاث عمليات اختطاف لطلاب مدارس، الأمر الذي دفع بعض الولايات إلى تعليق الدراسة لفترة من الزمن خشية تلك الهجمات. (الأناضول)