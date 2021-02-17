نيجيريا: بوكوحرام تختطف مئات التلاميذ

وجهت الحكومة النيجيرية اصابع الاتهام الى جماعة بوكوحرام المتطرفة بالوقوف وراء اختطاف مئات التلاميذ يوم الاربعاء

وقالت مصادر امنية ان مجموعة مسلحة اقدمت على اختطاف التلاميذ وهي سابقة اعتادت الجماعة الارهابية القيام فيها

سيناريو سابق

في ديسمبر الماضي اعلن زعيم الجماعة، أبو بكر الشكوي، المسؤولية عن خطف مئات التلاميذ في شمال غرب نيجيريا في منطقة بعيدة من معقل هذه الجماعة المتطرفة

وفي شريط صوتي بث عبر القنوات التقليدية للجماعة، تبنى الشكوي عملية خطف التلاميذ في كاتسينا وقال ان عددهم 333 طالبا

وقال في التسجيل "أنا أبو بكر الشكوي، وإخواننا يقفون وراء عملية الخطف في كاتسينا".

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