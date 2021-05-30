نيجيريا تعلن تصفية 10 من مسلحي "بوكو حرام"

أعلن الجيش النيجيري اليوم السبت عن تصفية 10 من عناصر جماعة "بوكو حرام" الإرهابية في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الوطنية، اللواء محمد ييريما، إن مجموعة من عناصر "بوكو حرام" حاولت، أمس الجمعة، اقتحام مدينة ران في الولاية على متن عربات رباعية الدفع، لكن حامية المدينة هزمتهم وأرغمتهم على التراجع، مضيفا أن المعركة أسفرت عن مقتل 10 من المهاجمين وتدمير إحدى عرباتهم والقبض على كمية من أسلحتهم. وتابع أن قوات الجيش طاردت المسلحين الذين تفرقوا.

وفي العام 2015، وجهت القوات الحكومية في نيجيريا ضربات مؤلمة إلى جماعة "بوكو حرام" التي أسسها إسلاميون متشددون في العام 2002 بهدف الاستيلاء على الحكم في البلاد. وفي هذه الظروف لجأت الجماعة إلى إنشاء قواعد لها في دول الجوار، بما في ذلك في منطقة بحيرة تشاد.

وبحسب الأمم المتحدة فقد خلفت هجمات "بوكو حرام" خلال السنوات العشر الأخيرة مقتل 35 ألف شخص في نيجيريا وحدها.

وفي العام 2015، شهدت الجماعة انشقاقا داخليا أدى إلى انفصال مجموعة عنها أطلقت على نفسها تسمية "الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا"، كفرع من تنظيم "داعش" الإرهابي. (تاس)