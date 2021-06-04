نيجيريا تقرر تعليق تويتر بعد إلغاء المنصة تغريدة للرئيس

كتبت وزارة الإعلام النيجيرية، اليوم الجمعة، على موقع تويتر، أن الحكومة النيجيرية علقت عمليات تويتر في البلاد “إلى أجل غير مسمى”.

وكتبت الوزارة في منشور لها أن الحظر يرجع إلى “استخدام المنصة المستمر للأنشطة التي يمكن أن تقوض وجود وحدة نيجيريا”.

وكان موقع تويتر حذف تغريدة للرئيس النيجيري محمدو بوهاري قبل أيام قلائل، لكن الوزارة لم تذكر تلك الواقعة في بيانها.

وقالت تويتر إنها حذفت تغريدة بوهاري لأنها انتهكت قواعد الموقع ضد السلوك العدائي. كما أوقفت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة حسابه لمدة 12 ساعة.

وهدد بوهاري في التغريدة المحذوفة بقمع الانفصاليين. (د ب أ)