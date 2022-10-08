نيدس: اسرائيل لم تستسلم لحزب الله في مفاوضات "الحدود البحرية"

علق السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس، على تصريحات لقادة المعارضة الاسرائيلية، بشأن استسلام "تل أبيب" لحزب الله اللبناني في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.

واعتبر السفير الأمريكي، أن تصريحات قادة المعارضة الاسرائيلية، بما في ذلك رئيس الحكومة الأسبق بنيامين نتنياهو، "سخيفة"، وقال: "إن "هذا سخيف"..أدلى نتنياهو، بهذه التصريحات الاستفزازية ضد رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد كجزء من حملة انتخابية مستمرة".

وأكمل توم نيدس، في مقابلة مع وكالة "جيويش تلغرافك": "أنا واثق تماما من أننا سننجز ذلك..من الواضح أننا لن ندعم بأي شكل من الأشكال شيئا من شأنه أن يخلق خطرا أمنيا على دولة إسرائيل أو يضعها في وضع غير موات"، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وأشار نيدس إلى خطاب السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي أكد من خلاله أن "أرباح حقول الغاز البحرية المتنازع عليها ستذهب "100% إلى لبنان و0% إلى إسرائيل".

واستطرد نيدس: "لدي احترام كبير لديفيد فريدمان ولا أنتقده بأي شكل من الأشكال، لكن هذا خطأ..في الواقع، أيد رئيس الوزراء السابق نتنياهو أيضا صفقة مشابهة جدا قبل بضع سنوات".